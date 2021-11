x

SARONNO – Due incidenti sulle strade locali nelle scorse ore. A Saronno alle 18.40 in via Novara scontro fra un’automobile ed una motocicletta, il centauro è caduto a terra. A soccorrerlo l’equipaggio di una pattuglia dei carabinieri ed il personale di una ambulanza del Sos Uboldo. L’uomo, che ha 60 anni, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale cittadino per essere medicato di non gravi contusioni. Al vaglio dei militari dell’Arma per verificare la dinamica dell’incidente, al fine di chiarire le eventuali responsabilità.

A Limbiate ieri alle 10.05 intervento della polizia locale e di una ambulanza della Croce viola in via Monte Grappa per una caduta dalla motocicletta. A restare ferito un ragazzo di 16 anni: è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese, non è apparso in gravi condizioni. La vigilanza urbana ha eseguito i rilievi del sinistro, al fine di ricostruire con precisione la dinamica l’accaduto.

