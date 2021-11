x

CERIANO LAGHETTO – Da sabato 27 novembre fino a domenica 9 gennaio, la piazza principale di Ceriano Laghetto ospita una grande pista di pattinaggio. E’ stata allestita in questi giorni la struttura che consentirà a grandi e bambini di provare la magia del pattinaggio sul ghiaccio in piazza Diaz. Si tratta di una delle iniziative che l’Amministrazione comunale ha programmato per arricchire il periodo delle festività natalizie con l’obiettivo di offrire occasioni di incontro e socializzazione in sicurezza, far vivere le strade del centro e dare così anche sostegno al commercio locale.

Orari e prezzi – La pista resta aperta tutti i giorni, nei feriali dalle 15 alle 19, nei festivi dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 19,30. L’ingresso alla pista costa 6 euro senza limite di tempo, a cui si dovranno aggiungere 2 euro in caso di noleggio dei pattini. Nei prossimi giorni saranno distribuiti a cura dell’Amministrazione comunale dei buoni sconto da 2 euro per tutti i bambini che frequentano le scuole cerianesi, dalla scuola d’infanzia alla secondaria di primo grado, da conservare poiché saranno utilizzabili sempre per tutto il periodo di funzionamento della pista.

Sabato 4 dicembre alle 18 ci sarà un momento speciale di inaugurazione della pista con lo spettacolo dell’associazione “Ice emotion”. Durante il periodo di apertura della pista, alcuni commercianti cerianesi, in collaborazione con Acla Ceriano, proporranno iniziative speciali, mentre è già allestito anche un angolo ristoro che darà la possibilità anche di organizzare merende per bambini e altre iniziative. “Con la presenza della pista, diversi commercianti di Ceriano stanno avviando promozioni speciali che consentono di avere diritto a sconti sugli ingressi e altre iniziative per contribuire a rendere speciale il periodo delle feste natalizie in paese e valorizzare la rete del piccolo commercio locale” -spiega l’assessore comunale al Commercio e al tempo libero, Romana Campi.

“Quest’anno in piazza c’è una grande sorpresa per tutti i bambini, che vogliamo coinvolgere insieme alle famiglie per condividere momenti di spensieratezza e divertimento – aggiunge l’assessore alla Scuola, Dante Cattaneo – Per questo motivo abbiamo scelto di introdurre uno sconto speciale, permanente, per tutti i bambini che frequentano le scuole di Ceriano, da quelle dell’infanzia fino alla secondaria, che consentirà loro di provare il divertimento dei pattini ad un prezzo scontato”. Per i più piccoli ci sarà anche la possibilità di utilizzare l’”orso-guida” spinto da un genitore.

