x

x

SARONNO – La notizia del giorno sono sicuramente le difficoltà della coalizione che guida la città con il sindaco Augusto Airoldi. In un lungo dibattito in consiglio comunale la maggioranza è andata sotto nel dibattito della mozione sul commercio letta dal Pd come una sfiducia/ una censura al primo cittadino. Proprio Airoldi silente in consiglio comunale ha detto che chiederà chiarimenti.

Grande partecipazione per la caccia alle penne de ilSaronno. Ecco qualche scatto di chi le ha trovate sparse per la città

Ex Cantoni 2: ultimi ritocchi per il nuovo Tigros

Allarme mette in fuga il ladro inseguito dal padrone di casa

Ancora incidenti sulle strade del Saronnese e non solo: due centauri protagonisti di altrettanti scontri.

Solaro, si prepara alla Babbo Run.

Osa, ecco tutti i premiati di questa stagione al teatro Pasta.