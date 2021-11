x

CARONNO PERTUSELLA – Singolare “incidente” nel tardo pomeriggio di oggi a Caronno Pertusella, in via Trieste ovvero lungo l’arteria che collega la zona centrale alla periferia cittadina. Ad un certo punto le luminarie natalizie, che erano appese sopra la strada, sono apparse “strappate” e sono rimaste a penzolare verso l’asfalto. Con testimoni che hanno riferito che il “colpevole” sarebbe stato un mezzo agricolo di passaggio attorno alle 18.15. Il cui conducente del trattore, forse senza neppure rendersene conto, con il tettuccio del veicolo le ha divelte. C’è anche chi ha prontamente avvisato le forze dell’ordine ed in particolare i carabinieri.

Ed ora il Comune dovrà provvedere a contattare l’azienda che aveva collocato le luminarie, per tutte le sistemazioni del caso. Della vicenda si parla anche sui social network, si è alla ricerca di chi possa fornire ulteriori particolari sull’accaduto.

(foto: il particolare di una delle immagini comparse su Facebook, che mostrano le luminarie “strappate” in via Trieste a Caronno Pertusella)

