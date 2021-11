x

CARONNO PERTUSELLA – Scontro auto-moto questo pomeriggio in viale 5 giornate a Caronno Pertusella, è arrivato anche l’elisoccorso. Il sinistro si è verificato alle 15.15 nei pressi della intersezione con via Isonzo nella zone più centrale dell’abitato caronnese e dunque sono stati molti i cittadini ad accorrere per vedere cosa fosse successo, ed in molti hanno contattato le forze dell’ordine per riferire dell’accaduto. Particolarmente tempestivi, dunque, i soccorsi: sono arrivati gli agenti della polizia locale dal vicino comando e l’ambulanza della Croce azzurra. Il motociclista, di 43 anni, è stato l’unico ferito: sul posto è sopraggiunta anche l’automedica da Como ed è stato fatto atterrare nelle vicinanze l’elisoccorso proveniente da Milano.

Proprio con l’elicottero il ferito è stato trasportato all’ospedale di Circolo di Varese: ha riportato lesioni e contusioni varie ma non è apparso in pericolo di vita. La vigilanza urbana si è occupata di eseguire i rilievi dell’incidente per chiarire la dinamica dei fatti e risalire alle eventuali responsabilità.

