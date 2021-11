x

SARONNO – Restyling al Paladozio: Saronno casa dell’atletica indoor, e sarà sempre più facile trovare al palazzetto comunale gli atleti della nazionale italiana. L’Amministrazione comunale ha infatti varato la sistemazione dell’area del palasport dedicata all’atletica leggera che dopo quindici anni dall’inaugurazione, che era avvenuta nel 2006, ha comprensibilmente bisogno di una risistemazione.

“Abbiamo deciso di procedere con la riqualificazione della pista per l’atletica leggera indoor e degli spazi connessi, con la messa sin icurezza e restyling di quella parte struttura – conferma l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Novella Ciceroni – Si tratta di un intervento che finanziamo con una variazione di bilancio, già approvato, per 80.000 euro, e si sta ora procedendo con la fase progettuale in stretto contatto con i dirigenti della Osa Saronno, la società saronnese dell’atletica leggera”. Entro fine anno si vorrebbe arrivare al progetto definitivo ed al bando delle opere, in modo che siamo realizzate nei primi mesi dell’anno prossimo. Intanto la Federazione italiana dell’atletica leggera ha già fatto sapere di essere intenzionata a “promuovere” le strutture saronnesi a “centro federale”, e dunque farne una delle basi di allenamento per gli atleti di livello e valore nazionale.

(foto: il palasport Dozio di via Biffi)

