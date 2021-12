x

LOMAZZO – La Croce rossa di Lomazzo ha fatto “boom” su TikTok, uno dei più popolari social. Eh sì perchè il video realizzato dai volontari della Cri ha davvero spopolato.

Più di 10.000 followers, oltre 150.000 like e video diventati ormai virali, con oltre 1 milione di visualizzazioni in pochi giorni. “La Croce rossa italiana, ha adottato il linguaggio innovativo di un nuovo social per rivolgersi direttamente ai giovanissimi, e non solo. Attraverso video di pochi secondi con protagonisti giovani volontari Cri, “TikTok” diventa un mezzo per sensibilizzare e coinvolgere la comunità sui temi umanitari dell’associazione” fanno presente dalla Croce rossa lomazzese, decisamente soddisfatti per le visualizzazione ottenute dai propri video, sempre realizzati con simpatia e con il sorriso.

Tra l’altro con TikTok i volontari Cri hanno fatto e fanno sensibilizzazione sul covid, informando su come proteggersi correttamente dal virus.

(foto: alcuni dei volontari della Croce rossa di Lomazzo)

