CERIANO LAGHETTO / COGLIATE – “Complimenti a Martina Lombardo, 12 anni, neo-campionessa italiana di kick-boxing”: a esultare per i successi di Martina il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo, che ha ricevuto in Municipio Martina, la sua famiglia ed il suo team. “Martina, cogliatese, si allena insieme alle altre atlete al nostro Centro civico di Dal Pozzo con il coach Enrico Perego – ricorda Cattaneo – Questo traguardo è motivo di orgoglio anche per noi: congratulazioni a loro e a tutto il Rambo Special Fight Club”.

La Kickboxing (o kick boxing) è uno sport da combattimento di origine giapponese, diffusosi poi negli Stati Uniti d’America, che combina le tecniche di calcio tipiche delle arti marziali orientali ai colpi di pugno propri del pugilato.

(foto: Martina Colombo con famiglia ed il suo team con il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo)

01122021