x

x

LAZZATE – Posticipo di Promozione, il Fbc Saronno affronta dalle 17 il Valle Olona. Su ilSaronno l’abituale cronaca play by play della partita odierna.

Incontro sulla carta abbordabile per la formazione saronnese di mister Niccolò Taroni che prosegue l’inseguimento alla capolista Solbiatese. I saronnesi sono attualmente al secondo posto della classifica.

L’incontro si tiene allo stadio di via Laratta a Lazzate per l’indisponibilità dello stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi a Saronno, dove il campo anche dopo le recenti sistemazioni è apparso ancora impraticabile, si spera di recuperarlo per i prossimi appuntamenti interni del Fbc Saronno.

In Promozione non c’è soltanto Fbc Saronno-Valle Olona (alle 17, a Lazzate) con arbitro Dario Semeraro di Monza, ma si disputano anche Morazzone-Aurora Cmc Uboldese con arbitro Amedeo Riahi di Lovere e Universal Solaro-Amici dello sport con arbitro Alessio Natale Galantino di Pavia, assistenti Matteo Minnit di Legnano e Giuseppe Dieli di Monza.

05122021