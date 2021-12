x

SARONNO – “La vaccinazione ai bimbi tra i 5 e gli 11 non può essere fatta dai medici di famiglia ma se ne deve occupare un pediatra. Per questo per il nostro hub vaccinale ci stiamo già attivando per chiedere ai pediatri del nostro comprensorio se c’è qualcuno disponibile in modo da attivare anche questo servizio nell’ex Pizzigoni”.

Sono le parole del sindaco Augusto Airoldi che anticipa l’attività in corso per permettere le vaccinazioni dei più piccoli ossia i bimbi tra i 5 e gli 11 anni in programma dal 16 dicembre su tutto il territorio nazionale.

Al momento, come spiega il primo cittadino, non ci sono ancora certezze sulle modalità con cui il servizio sarà attivato in città e nel comprensorio: “Stiamo muovendoci anche su questo fronte valutando e ascoltando le disponibilità dei pediatri”.

