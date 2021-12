x

CERIANO LAGHETTO – COGLIATE – MISINTO – LAZZATE – LIMBIATE – VAREDO – BOVISIO CESANO MADERNO – ROVELLO PORRO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Gelsia Ambiente in merito alla raccolta differenziata nella giornata di mercoledì 8 dicembre festività dell’Immacolata.

Gelsia Ambiente informa che, in occasione della festività di mercoledì 8 dicembre 2021, il servizio di raccolta dei rifiuti sul territorio si svolgerà regolarmente.

Rimarranno chiusi, invece, gli sportelli al cittadino e le Piattaforme Ecologiche.

Per ulteriori informazioni è a disposizione il call center al numero verde gratuito 800.445964 (da lunedì a venerdì 8.30-18.00 e sabato 8.30-13.00), il sito web www.gelsiambiente.it e la G-App di Gelsia Ambiente.

