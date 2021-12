x

CARONNO PERTUSELLA – Quindicesima giornata di campionato il giorno dell’Immacolata, il calendario propone il derby della Caronnese contro il Città di Varese. I rossoblù saranno di scena al Franco Ossola a Masnago, campo che evoca bei ricordi vista la vittoria dello scorso anno (tredici mesi fa) griffata Stefano Banfi.

Manuel Scalise: “Riceviamo complimenti, vogliamo i punti”

L’allenatore della Caronnese è consapevole che il momento è particolarmente importante. E anche contro una big come il Città di Varese servono punti: “Siamo una squadra imprevedibile, che anche contro il Varese dovrà battagliare per ottenere punti. Ci mancano quelli, se avessimo vinto domenica contro il Borgosesia e se avessimo in generale 5/6 punti in più staremmo parlando di una Caronnese che gioca alla grande e di un allenatore che fa giocare bene la sua squadra. Così, invece, siamo una sorta di incompiuta. Una squadra che ogni volta riceve i complimenti dagli addetti ai lavori. Ma che ora ha bisogno di raccogliere punti”.

Gli avversari – Il Città di Varese

Nata tre anni fa, iscritta al campionato di Terza Categoria, il Città di Varese è tornato nel massimo campionato dilettantistico grazie al Busto 81 che, due anni fa, vinse il campionato di Eccellenza. Alle sue spalle il binomio con la storica società biancorossa, quest’anno il Città di Varese ha alzato l’asticella confermando Ezio Rossi in panchina e allestendo una rosa in grado di stazionare ai primi posti della classifica. Il leader offensivo è il nigeriano Kenneth Obinna Mamah, 8 gol in campionato e fino a due anni fa in Prima Categoria. Davanti, poi, due giocatori importanti come Roberto Cappai (out per infortunio) e Luca Di Renzo. I biancorossi al momento sono quarti in campionato grazie alle quattro vittorie consecutive. Secondo miglior attacco e una difesa che ha ritrovato stabilità.

I convocati della Caronnese

Portieri: Angelina Matteo, Ansaldi Matteo, Catizone Riccardo.

Difensori: Arpino Antonio, Cattaneo Alessandro, Coghetto Francesco, Cosentino Maurizio, De Lucca Davide, Galletti Andrea, Lazzaroni Andrea.

Centrocampisti: Argento Giuseppe, Diatta Papa, Meruzzi Matteo, Putzolu Tommaso, Raso Alessio, Rondina Alessio, Vernocchi Alessandro.

Attaccanti: Ballgjini Ersid, Boschetti Riccardo, Corno Federico, Esposito Roberto.

08122021