SARONNO – Operai ai lavoro per recuperare il “tempo perduto” e consentire a Saronno di avere le sue luminarie di Natale: da questa mattina le squadre della nuova azienda interpellata dal Comune per questo intervento si sono messe all’opera, e molti si chiedono se almeno in alcune vie e piazze del centro le luminarie, già accese da giorni nei paesi del circondario, saranno finalmente in funzione anche a Saronno. Che sarebbe comunque arrivata per ultima, l’installazione era originariamente prevista fra l’8 ed il 10 dicembre ma poi l’impresa incaricata, di Bergamo, aveva dovuto dare forfait, “per casi covid fra il proprio personale” come ha comunicato ieri l’Amministrazione civica saronnese.

Si è corsi ai ripari trovando la disponibilità ad eseguire l’installazione da parte di un’altra azienda, della zona, e le opere sono dunque iniziate in mattinata.

Come saranno le luminarie – L’attesa è di vederle accese. Lungo corso Italia appaiono come dei “fili di luce” mentre in via San Cristoforo ci sono delle “palle luminose” di dimensioni sicuramente non trascurabili.

(foto: il making dell’installazione delle luminarie oggi a Saronno)

