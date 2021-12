x

CARONNO PERTUSELLA – Partita fondamentale per la Caronnese che, dopo il rinvio della partita contro il Città di Varese, ospita l’Imperia al Comunale di Caronno Pertusella. Una sfida importante in ottica salvezza, visto che i liguri sono proprio dietro la Caronnese con due lunghezze in meno.

Manuel Scalise: “Dobbiamo avere rabbia per fare risultato”

Il tecnico della Caronnese è carico in vista della partita di domenica: “I ragazzi devono capire che bisognerà continuare sulla strada della prestazione e abbinare l’entusiasmo che li ha accompagnati finora. Tutto questo però deve avere come cosa principale è come risultato la rabbia”.

Gli avversari – L’Imperia

Undici punti in quattordici partite giocate, cinque sconfitte consecutive. Questo il ruolino di marcia di un Imperia che sta faticando e non poco in questo inizio di stagione. I due migliori marcatori sono due centrocampisti, pur offensivi: Giuseppe Giglio e Fausto Coppola. In difesa l’esperienza di Nicholas Mara volto noto in Lombardia. Alla guida della squadra Nicola Ascoli, subentrato a metà ottobre a Paolo Cortellini.

I convocati

Portieri: Angelina Matteo, Ansaldi Matteo, Catizone Riccardo.

Difensori: Arpino Antonio, Cattaneo Alessandro, Coghetto Francesco, Cortesi Luca Luigi, Cosentino Maurizio, De Lucca Davide, Galletti Andrea, Lazzaroni Andrea.

Centrocampisti: Argento Giuseppe, Diatta Papa,, Putzolu Tommaso, Raso Alessio, Rondina Alessio, Vernocchi Alessandro.

Attaccanti: Ballgjini Ergys, Boschetti Riccardo, Corno Federico, Esposito Roberto, Musazzi Gabriele.

