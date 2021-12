x

ROVELLO PORRO / SARONNO – Incidente stradale questa mattina alle 11 alla rotonda che si trova nei pressi del confine fra Rovello Porro e Cassina Ferrara di Saronno, vicino al supermercato U2 di via Marchese Pagani all’angolo con via Como: una vettura di grossa cilidrata, a quanto pare una Porsche, è uscita di strada dopo avere iniziato a sbandare, finendo sulle aiuole che fungono da spartitraffico. Ma il mezzo non è rimasto danneggiato ed è riuscito a ripartire, non è stato necessario l’intervento di soccorsi, polizia o ambulanza.

Alla scena hanno peraltro assistito diversi passanti, che hanno informato la polizia locale dell’accaduto, per gli accertamenti del caso.

Grande scalpore aveva suscitato un incidente avvenuto nel febbraio di quest’anno sul territorio della confinante Rovellasca dove una Lamborghini era andata quasi completamente distrutta, ed una delle due persone a bordo era rimasta gravemente ferita.

(foto archivio: una immagine dell’incidente avvenuto ad inizio anno nella vicina Rovellasca)

