x

x

SARONNO – E’ stato aperto nei giorni scorsi il cantiere dei lavori che porteranno al rinnovamento complessivo dell’illuminazione pubblica nel parchetto di via Leonardo Da Vinci al rione Matteotti. La porzione di parco che viene interessato dall’intervento messo a bilancio dall’Amministrazione saronnese è quella riservata all’area a verde e al camminamento, dove 14 vecchi corpi luminosi saranno rimossi e rimpiazzati con nuovi pali alti su cui saranno inserite luci a led, che verranno collocati in modo da coprire l’intero percorso pedonale e da renderlo così più sicuro per tutti coloro che lo frequentano.

La spesa complessiva di quest’opera è di circa 35 mila euro e i lavori si concluderanno nel giro di una decina di giorni.

L’Amministrazione saronnese, in un secondo progetto di prossima realizzazione, prevede interventi di riqualificazione anche nella zona ludica e attrezzata del parchetto.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

14122021