SARONNO – “Ma questi esponenti politici che contestano all’amministrazione in carica di aver perso il finanziamento per la ristrutturazione della Rodari sono davvero inopportuni! Non sanno che Saronno è funestata dal Covid?”.

Sceglie l’ironia l’ex assessore Gianangelo Tosi per commentare la perdita del finanziamento da 4 milioni di euro per la riqualificazione della scuola Rodari da parte dell’Amministrazione comunale.

Tosi prosegue con l’elenco dei problemi che l’Amministrazione ha spiegato essere stati causati dal covid: “È colpa del Covid se sono stati persi la bazzecola di 4 milioni di euro (lo scrivo in lettere perché temo di non saperlo scrivere in cifre)! Così come è colpa del Covid se non è stato possibile assegnare quest’anno la Ciocchina, se gli addobbi natalizi sono scarsi e ritardatari, se i collegamenti dei consigli comunali saltano a metà percorso, se le commissioni non vengono convocate, se le borse lavoro vengono sospese per un mese”.

E chiosa: “Davvero questi politici dell’opposizione sono petulanti e senza un briciolo di comprensione per quest’amministrazione dei migliori che si affanna a far funzionare tutto per il meglio. È colpa del Covid! O forse del terremoto, dell’inondazione o delle cavallette? Bisognerebbe chiedere a John Belushi, se fosse ancora con noi: lui sì che sapeva trovare scuse credibili! E per chi non sia cinefilo, la citazione è tratta da “The Blues Brother”. Buon Natale Saronno e soprattutto buon anno nuovo. Ne hai proprio bisogno!