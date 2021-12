x

SARONNO – Via la borsetta ad una pensionata saronnese nel posteggio del supermercato Esselunga di via Novara: è successo ieri mattina, è bastato un attimo e la donna che si era recata sul posto per fare la spesa, si è ritrovata priva della borsa. Un episodio sul quale indagano adesso i carabinieri della Compagnia saronnese e non indeto nella stessa area posteggio: era infatti già capitato che scendendo o salendo sull’auto, lasciata la borsetta sul sedile o sul carrello giusto il tempo di caricare la spesa, le clienti si trovassero poi “alleggerite”.

In zona ci sono diverse telecamere dalla videosorveglianza, non è detto che abbiano ripreso tutta la scena e che le immagini possano rivelarsi utili per rintracciare il responsabile o i responsabili di quel che è successo, che potrebbero dunque essere presto chiamati a risponderne alla giustizia.

(foto: l’Esselunga di via Novara a Saronno, nel cui posteggio si è verificato il furto della borsetta)

