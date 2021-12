x

x

SARONNO – Tra le notizie più cliccate e commentate di ieri quella del sindaco Airoldi che in consiglio comunale cerca di spiegare come l’Amministrazione abbia perso i 4 milioni per la Rodari.

Nuovo punto tamponi in Villa Gianetti. Tutte le info

Cislago, 2 anni con il patteggiamento al datore di lavoro del 18enne Andrea Masi morto per un infortunio il primo giorno di lavoro a Milano.

Saronno, paralizzata dal cantiere di via Marconi.

Noleggiato a Turate l’albero di Natale di Valentina Ferragni.

Scontro tra auto e moto a Cogliate.

La Regione premia le attività storiche a Saronno, Uboldo, Gerenzano e Tradate.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn