GERENZANO – Domenica 12 dicembre l’orchestra dei Chicago Stompers ha inaugurato la prima stagione del nascente Jazz Club, sorto dalla collaborazione dell’orchestra con la cooperativa gerenzanese Scelag.

Tale collaborazione ha come obiettivo una programmazione musicale continuativa che possa coinvolgere ensemble e solisti da tutto il mondo. L’iniziativa ambisce ad essere un punto di ritrovo per gli appassionati di jazz della nostra vasta area geografica dove scarseggia questa offerta culturale e di svago. La serata è stata molto coinvolgente con grande soddisfazione di tutti gli spettatori.



I Chicago Stompers, un’istituzione musicale ormai di fama internazionale alla quale il paese di Gerenzano è orgoglioso di offrirne i natali, hanno infuocato il pubblico presente in sala – composto da vecchi e nuovi fan da tutto il milanese accorsi nella serata di ieri per assistere al doppio spettacolo della band – con la consueta selezioni di brani “hot” del repertorio della tradizione jazzistica degli anni ‘20.

