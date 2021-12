x

SARONNO – Arrivate anche in piazza Libertà le luminarie natalizie: medaglioni con soggetti artistici quali la Natività di Bernardo Luini e gli angeli di Gaudenzio Ferrari ora illuminano la piazza del centro di Saronno, dove, fino a ieri, vi era soltanto l’abete illuminato.

Con un “blitz” serale, infatti, gli operai si sono messi al lavoro nella serata di ieri: attorno alle 21 erano nella centralissima piazza Libertà, dove per il momento c’era solo l’albero di Natale e dove da programma del Comune dovevano essere collocate anche le installazioni artistiche con immagini del Santuario.

Prima di mezzanotte i medaglioni, versione cilindrica dei cubi posizionati in piazza San Francesco e in piazza Santuario, erano posizionati e accesi tanto da conquistare le prime foto e condivisioni dei saronnesi sui social.

“La Natività di Bernardino Luini e gli angeli dipinti da Gaudenzio Ferrari – così si legge nel post sulla pagina Facebook istituzionale della Città di Saronno – riprodotti in cerchi luminosi, sorprendono la nebbia e Piazza Libertà in questa uggiosa mattina di dicembre. Le installazioni luminose en plein air, che già illuminano le piazze centrali di Saronno, Piazza San Francesco e la piazza del Santuario, creano così un percorso nell’iconografia legata al Santuario, un racconto artistico per luci e immagini, grandemente evocativo.

“Coro di luci” farà da cornice al concerto in Piazza Libertà sabato 18 dicembre alle 16 della Raffaele Kohler Swing Band e agli auguri dell’Amministrazione con cioccolata calda e panettone.“































