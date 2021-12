x

x

SARONNO – Giulia Lauciello e Francesca Ruggeri della sezione saronnese dell’Aia, l’associazione arbitri di calcio, nei giorni scorso sono state impegnate a Milano nella giornata di formazione dedicata alle donne arbitro dal Cra Lombardia. Per loro una occasione di confronto con le colleghe lombarde e di approfondimento delle tematiche tecniche.

Riusciranno Giulia e Francesca a seguire le orme di Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno, prima donna ad avere arbitrato una squadra di serie A: e che ieri in tanti hanno visto su Italia 1 dirigere Cagliari-Cittadella 3-1 in Coppa Italia? Di certo alla sezione di Saronno dell’Aia tutti quanti tifano per loro e sperano di vedere le due ragazze dell’Aia saronnese presto su palcoscenici sempre più importanti.

(nella foto Giulia Lauciello e Francesca Ruggeri della sezione saronnese dell’Aia, l’associazione arbitri di calcio, che nei giorni scorso sono state impegnate nella giornata di formazione dedicata alle donne arbitro dal Cra Lombardia)

17122021