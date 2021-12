x

SARONNO – Missione compiuta, nel tardo pomeriggio odierno l’accensione delle tanto attese luminarie del centro di Saronno, unico centro della zona che ne era sinora rimasto privo. Il Comune ha trovato in extremis un’azienda disposta ad installarle immediatamente, dopo che quella scelta originariamente aveva dovuto rinunciare perchè alle prese con personale positivo al coronavirus. Si è fatto tutto oggi, le luci natalizie sono arrivate nelle principali strade e piazza della zona pedonale e dintorni, e tanti cittadini sono già andati a vedere il risultato di questo intervento che si pone l’obiettivo di portare in città l’atmosfera natalizia.

Posizionati ed accesi anchehttps://ilsaronno.it/2021/12/11/saronno-arrivati-i-cubi-artistici-natalizi-per-abbellire-le-piazze/ anche i cubi artistici con le immagini dei dipinti del Santuario della Beata vergine, che hanno trovato collocazione al Santuario e davanti alla chiesa di San Francesco; una novità per Saronno.

(foto: luminarie e cubi artistici accesi questa sera nella zona pedonale di Saronno e nelle strade limitrofe)

