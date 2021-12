x

LAZZATE – Rimandata a data da destinarsi la partita di Eccellenza fra Pavia ed Ardor Lazzate, che era prevista domenica pomeriggio. Il problema è legato a casa di positività nel gruppo squadra della compagina pavese.

Lo fa sapere il Pavia calcio con una nota.

La società Ac Pavia 1911 comunica che la gara di campionato in programma domenica 19 dicembre, tra la prima squadra azzurra e l’Ardor Lazzate, valida per la 14esima giornata di campionato, girone A, di Eccellenza, non verrà disputata per positività nel gruppo squadra azzurro.

La gara è rinviata a data da destinarsi.

L’Ardor Lazzate è reduce dal recupero infrasettimanale pareggiato in casa contro la Vergiatese.

Classifica: Castanese 27 punti, Varesina 25, Sestese e Verbano 24, Varzi 22, Club Milano 20, Vogherese, Calvairate e Ardor Lazzate 18, Vergiatese 17, Base 96 Seveso 16, Pavia 14, Rhodense 12, Gavirate 11, Accademia pavese 8, Settimo Milanese 4.

(foto archivio: Ardor Lazzate in azione di gioco)

