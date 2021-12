x

SARONNO – Alle 11.34 di oggi il terremoto: è stato percepito con chiarezza, in molte case di Saronno ed anche nel circondario come a Solaro ma anche in altre area dell’hinterland milanese ed a Milano dove, come riferisce “Il meteo”, è stata avvertita una violenta scossa che è stata stimata con magnitudo di 4.3 o 4.8.

Secondo le prime informazioni, l’epicentro del terremoto sarebbe vicino a Bergamo. Non si hanno ancora notizie di eventuali danni e la protezione civile è stata allertata. Sono adesso in corso gli accertamenti e comunque si parla di una scossa di particolare intensità, per queste zone.

