x

x

GERENZANO – Grande festa, la scorsa domenica 12 dicembre: in piazza XXV Aprile Majorettes e Corpo musicale Santa Cecilia erano in piazza con Proloco, Villaggio Amico e l’amministrazione comunale.

Grandi e piccoli sono stati travolti dall’atmosfera di festa e musica: grande emozione dei bambini quando, proprio in piazza, è avvenuta la posa della cassetta postale di Babbo Natale, dove i bambini hanno potuto imbucare la propria letterina con desideri e doni per l’imminente Natale.

La banda e le Majorettes hanno anche venduto oggetti fatti a mano a tema natalizio in un gazebo in piazza.

“Grazie di cuore a tutti voi per esserci stati – così si legge sulla pagina Facebook Majorette Gerenzano – alla Banda e Majorettes che hanno rallegrato la piazza con musiche natalizie, Babbo Natale nella sua casetta ha accolto i bambini che hanno imbucato la letterina nella cassetta postale, alle mamme e papà che si sono dati da fare per preparare dolci e non solo; a tutti voi per essere passati al nostro gazebo.”

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”.

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn.