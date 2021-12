SARONNO – Video di auguri da parte dei dirigenti dell’Amor sportiva. A parlare il presidente Daniele Cittera: “Purtroppo con la pandemia non è possibile lo scambio di auguri di persona, con il panettone, il goccio di spumante e non è quindi possibile fare festa tutti assieme”. Ma come ha ricordato il presidente, “in società ci prepariamo alla seconda parte della stagione, tra l’altro organizzando un torneo per i più piccoli alla palestra Aldo Moro, ci sarà anche il torneo internazionale giovanile e sono aperte le iscrizioni per il campus che si terrà a Pinzolo. Nonostante tutte le difficoltà abbiamo portato avanti la stagione in corso e speriamo di proseguire anche nel proseguo”.



La formazione maggiore dell’Amor milita in Terza categoria, alle spalle in ampio settore giovanile con base all’oratorio di via Larga ed al centro sportivo di via Trento, a Cassina Ferrara; in uso all’Amor anche il centro sportivo Prealpi di via Sabotino.

24122021