SARONNO – Pubblichiamo (con un pizzico di ritardo di cui ci scusiamo con l’autore e con i lettori) la foto di Gianlorenzo Castaldi che giovedì, ossia l’antivigilia di Natale ha immortalato la luna sui cieli saronnesi.

Uno scatto evocativo non solo perchè è stato realizzato nel primo pomeriggio, intorno alle 13 ma anche perchè completato da sfumature e colori unici (ovviamente ottenuti senza filtri).

