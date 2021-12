SARONNO – “La delibera sul futuro della Saronno Servizi portata ieri in consiglio comunale è stata una scommessa forte. Una scommessa vinta dall’Amministrazione, visto che è stata approvata così come portata e voluta dall’Amministrazione. I saronnesi guardano a quello di ieri sera come un consiglio comunale positivo al di là del politichese che interessa solo agli addetti ai lavori. C’è soddisfazione da parte dell’Amministrazione e del sindaco che hanno vinto la scommessa forte che hanno proposto“.

Così stamattina il sindaco Augusto Airoldi ha aperto la conferenza stampa dedicata al futuro di Saronno Servizi l’ex municipalizzata che la delibera di ieri sera in consiglio comunale vuole portare ad una versione 4.0.

Ancora una volta a cercare di spiegare i contenuti della delibera è stato l’assessore Mimmo D’Amato: “E’ stato un atto fondamentale per l’avvio di un percorso che porterà concreti servizi di qualità e di alto contenuto alla nostra città. Con la scelta di ieri si sono messe in comune le difficoltà e le risorse che Saronno Servizi e l’Amministrazione hanno a disposizione. Il fine ultimo è creare quella Saronno attrezzata, sconfinata e attrattiva del nostro programma elettorale”.

D’Amato ha provato ad andare nel concreto: “Saronno servizi continuerà per 24 mesi a gestire gli attuali servizi senza grandi modifiche (tributi, farmacie, piscina e parcheggi) ma lavorerà anche per creare altre opportunità come la gestione dei parcheggi non a pagamento, la costruzione dell’attrattività del centro (dove l’Amministrazione sta già facendo grandi investimenti ad esempio sugli arredi urbani) ma tra i temi ci sarà anche la manutenzione degli stabili, la gestione del verde, degli impianti sportivi e dei servizi cimiteriali.

“Ci siamo dati 24 mesi ma l’avvio avverrà sicuramente prima – rimarca il delegato al Commercio – e l’assegnazione dei servizi avrà una finestra temporale di 10 anni per permettere a Saronno Servizi di fare investimenti in strutture e anche in formazione del personale“.

“Dal punto di vista aziendale – ha concluso Pietro Insinnamo presidente della Saronno Servizi spa – la delibera è un investimento di prospettive e di sviluppo su un’azienda che rappresenta un’affermata realtà di gestione dei servizi apprezzata e utilizzata da comuni di quattro province (negli ultimi giorni si è aggiunto il comune di Cerro Maggiore ndr). In questo modo il comune considera Saronno Servizi un pilastro della sua attività di gestione in ambiti strategici”.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn