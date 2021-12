SARONNO / TRADATE / LIMBIATE – Numeri elevatissimi oggi anche per quanto riguarda tutta la zona, in merito ai nuovi contagi da coronavirus. A Saronno +187, a Tradate +55, a Caronno Pertusella +67. Nelle Groane +158 a Limbiate e +247 a Cesano Maderno. A Cogliate +100. Nel vicino comasco, +40 a Turate e +46 a Lomazzo. Nei grandi centri, impennata a Varese, +257 e +333 a Busto Arsizio.

Ecco i numeri dei positivi registrati da inizio pandemia (tra parentesi i dati di ieri per un confronto):

Saronno 5.375 (5.188)

Tradate 2.454 (2.399)

Caronno Pertusella 2.608 (2.541)

Varese 10.435 (10.178)

Busto Arsizio 11.561 (11.228)

Gallarate 6.923 (6.767)

Nel Comasco:

Turate 1.270 (1.230)

Lomazzo 1.359 (1.313)

Nelle Groane e Brianza:

Limbiate 5.140 (4.882)

Cesano Maderno 5.836 (5.589)

Cogliate 1.208 (1.108)

Monza 16.196 (15.695)

Desio 6.035 (5.801)

Ancora boom di nuovi casi di positività al coronavirus in tutta la zona. Nel Varesotto oggi ne sono stati registrati +3.209, nel Comasco +2-363 ed in Brianza +4.568.

Altro boom di nuovi casi positivi al coronavirus in Lombardia, il tasso di posività sale al 18 per cento sui tamponi processati (ieri 17 per cento) e si sono contati oggi +41.458 persone in più che hanno contratto il virus, nelle ultime ventiquattro ore. In aumento anche i ricoveri ospedalieri.

(foto archivio: anche in Lombardia c’è la corsa ai tamponi, per sapere se si è stati contagiati)

