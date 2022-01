CISLAGO – Eccessi della notte di Capodanno a Cislago: a dispetto della ordinanza comunale che vietava tassativamente l’uso di botti e petardi, al parco comunale di vicolo Cavour qualcuno si è evidentemente scatenato. Sul posto cartacce e tanti resti di petardi, ed è stato anche fatto esplodere un cestino dei rifiuti, col serio rischio che si facesse male qualcuno, basti dire che alcune parti della struttura in acciaio sono volate anche a parecchi metri di distanza, pure nella fontana.

Se n’è parlato oggi anche sui social network, dove sono state pubblicate le immagini che testimoniano quel che è successo. Tra le richieste, quella di collocare al aprchetto qualche telecamera della videosorveglianza collegate al comando di polizia locale, come deterrente per evitare che simili episodi possano ripetersi in futuro, e per identificare tempestivamente gli eventuali responsabili così che possano essere chiamati a rifondere i danni.

(foto: una delle immagini comparse sui social per testimoniare l’accaduto)

