CISLAGO – E‘ stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Circolo di Varese l’uomo di 37 anni, che la scorsa notte è rimasto ferito in un incidente stradale in via Cavalieri di Vittorio Veneto a Cislago. Il fatto è accaduto alle 3.50 quando è caduto dal proprio skateboard elettrico, riportando serie lesioni. Sul posto, con una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno, è accorsa una ambulanza della Croce rossa ma vista la gravità della situazione è stata fatta arrivare anche l’automedica da Varese e poi è stato richiesto il supporto dell’elisoccorso, proveniente da Como.

Proprio con l’elicottero il paziente è stato trasportato all’ospedale varesino, in prognosi riservata a causa delle lesioni patite nella caduta a terra. Sull’accaduto sono stati avviati accertamenti da parte dei militari dell’Arma, al fine di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

(foto archivio: l’elisoccorso coordinato da Areu, il centralino delle emergenze sanitarie in Lombardia)

01012022