SARONNO – I botti che avrebbero dovuto essere vietati e lo spettacolo pirotecnico a sorpresa sono state le notizie più lette su ilSaronno di Capodanno.

Tanti i problemi e gli infortuni a cui hanno posto rimedio i vigili del fuoco in questo giorno di festa.

Arriva l’elisoccoro per la caduta da uno skateboard elettrico.

Niente primi nati all’ospedale di Saronno da due anni privo del punto nascita.

La top dieci degli articoli più letti del 2021 su ilSaronno.

Black out per l’albero di Natale di Saronno in piazza Libertà.

