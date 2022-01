Il Comune di Limbiate regala la Pec

LIMBIATE – “La Pec sta diventando uno strumento sempre più utile non soltanto per professionisti, aziende e pubbliche amministrazioni, ma anche per i cittadini. Le possibilità di utilizzo di una casella di posta elettronica certificata sono numerose, dalle comunicazioni di lavoro a quelle di tipo privato come la sottoscrizione di contratti o licenze. Il messaggio Pec sostituisce integralmente la raccomandata A/R e può essere spedito dal proprio pc, smartphone o tablet senza la necessità di recarsi in posta”. Queste le premesse, come ricordano dall’Amministrazione comunale limbatese, che ha spinto l’ente locale a fornire un nuovo servizio ai cittadini.

“Il Comune di Limbiate, nell’ottica di favorire le comunicazioni con i cittadini e il processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione, mette a disposizione dei residenti un indirizzo Pec gratuito, della durata di un anno con possibilità di rinnovo, da richiedere online in pochi click” viene rilevato dal Comune.

Per scoprire come funziona è possibile visitare il sito:

https://comune.limbiate.mb.it/e-arrivata-la-pec-del…/

(foto archivio: una veduta dell’interno del palazzo comunale di Limbiate)

03012022