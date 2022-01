NOVATE MEZZOLA – Intervento ieri sera, giovedì 6 gennaio, per il Soccorso alpino di Chiavenna. Intorno alle 18 è giunto un allertamento per un escursionista residente a Lentate sul Seveso che ha avuto un malore e ha perso i sensi per alcuni istanti. Si trovava lungo il sentiero verso la Val Codera, a una quota di circa 600 metri. Era con la moglie, che ha chiamato subito il 112. Sono intervenuti i tecnici del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza e i vigili del fuoco.

L’uomo è stato trasportato fino all’ambulanza. L’intervento si è concluso intorno alle 19.15.

Negli ultimi giorni il Soccorso alpino è stato impegnato nelle ricerche e poi nel recupero del corpo del saronnese Alessandro Bisi, 21enne, caduto mentre iniziava la discesa dal Monte Legnone in Valsassina; una tragedia che ha lasciato sotto choc tanti residenti nella zona che lo conoscevano.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio)

07012022