SARONNO – Fumo e fiamme in una delle bocche di lupo che si trovano proprio davanti al centro commerciale che l’Oviesse, in piazza Libertà: era già successo ed il copione si è ripetuto anche questa volta, oggi alle 17.10 quando una passante si è accorta di quel che stava accadendo e lo ha segnalato al distaccamento cittadino dei vigili del fuoco.

I pompieri sono immediatamente accorsi con il pick-up e l’autopompa e si stanno occupando del problema. Era già accaduto in passato che nelle bocche di lupo, ci sono delle griglie in prossimità del marciapiede, si riempissero di sporcizia e cartacce ed a quel punto è sufficiente un mozzicone di sigaretta acceso, gettato distrattamente, per causare un incendio; pure in questo caso potrebbe essere andata proprio così. I pompieri sono quindi all’opera per spegnere il fuoco e smassare le ceneri, da quantificare gli eventuali danni.

per la foto ringraziamo la nostra lettrice

(foto: i vigili del fuoco in piazza Libertà per l’incendio verificatosi questo pomeriggio davanti alla Oviesse di Saronno)

