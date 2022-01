SARONNO – I vigili del fuoco del distaccamento di Saronno hanno completato nel tardo pomeriggio i sopralluoghi davanti all’Oviesse di piazza Libertà a Saronno: poco dopo le 17 si era scatenato un incendio nelle bocche di lupo che si trovano davanti agli ingressi del centro commerciale, in pieno centro. Tempestivo l’intervento dei pompieri che avevano rapidamente domato le fiamme.

I pompieri hanno quindi eseguito tutte le verifiche del caso, al fine di stabilire con precisione le cause di quel che è successo. Si tratta di un episodio-fotocopia rispetto a quello del marzo del 2019, anche quella volta della bocche di lupo erano iniziate a uscire fumo e fiamme. In quel punto si accumulano rifiuti, in particolare cartacce, e poi basta un mozzicone di sigaretta, gettato magari senza alcune intenzione di far danno, direttamente nella grata, per provocare un incendio.

(foto, per le quali ringraziamo i nostri lettori: le varie fasi dell’intervento dei vigili del fuoco oggi pomeriggio in piazza Libertà a Saronno)

