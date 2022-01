SARONNO – “Il presidente Pierluigi Gilli, il vicepresidente Francesco Licata ed i consiglieri del consiglio comunale di Saronno partecipano al cordoglio per la prematura ed inattesa dipartita di David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo, di cui ricordano l’impegno pacato ed inarrestabile per l’unità e l’unione dei Paesi e dei popoli europei. Riposi nella pace”. Così una nota della presidenza del consiglio comunale saronnese, riguardo alla scomparsa, oggi, del presidente del Parlamento europeo, Sassoli.

In giornata, molte le manifestazioni di cordoglio da tutta la provincia e la Lombardia.

“È una grave perdita per l’Europa e per il nostro Paese, la scomparsa di David Sassoli. Di lui ho un ricordo ancora vivido legato agli anni della mia dell’adolescenza quando, da giornalista, era voce signorile, autorevole e sempre pacata nell’analisi delle notizie – dice Maria Chiara Gadda, parlamentare del Varesotto ed esponente di Italia viva – E poi la sua passione per la politica. Lo incontrai per l’ultima volta nel 2019, a Rimini, per una iniziativa del Banco Alimentare. Lui era già presidente del Parlamento europeo ed anche in quella occasione fu attento, curioso, mai banale. Di grande umanità. Aveva la sensibilità giusta per dire la sua, ascoltando sempre le ragioni dell’altro. Determinato nelle sue idee, europeista convinto ed appassionato. Una persona forte e gentile allo stesso tempo. Una sincera vicinanza alla famiglia e a tutti gli amici, in questo momento di grande dolore”.

Samuele Astuti del Pd, consigliere regionale del Varesotto: “Mi rattrista molto la scomparsa di David Sassoli, grande democratico e europeista. Riposi in pace”.

Il governatore della Lombardia, il varesino Attilio Fontana: “La notizia mi lascia attonito. Rivolgo alla sua famiglia e ai suoi cari il cordoglio e le più sentite condoglianze dell’intera Giunta regionale della Lombardia. Mi piace ricordarlo sorridente e disponibile nell’ascoltare le istanze della Lombardia durante la mia ultima visita a Bruxelles. Una persona perbene, un ottimo giornalista, un rappresentante istituzionale della Lombardia capace ed equilibrato”.

(foto: questa l’immagine scelta dai collaboratori di David Sassoli per ricordarlo sul suo profilo Facebook)

11012022