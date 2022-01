SARONNO – Aggressione fatale a Saronno nel weekend ed ora i carabinieri della compagnia di Saronno guidata dal maggiore Fortunato Suriano stanno cercando di far chiarezza sull’accaduto.

Nello specifico i militari saronnesi stanno conducendo le indagini per il decesso di Francesco Costa, 55enne di Cesano Maderno.

Tutto è iniziato sabato pomeriggio con una richiesta d’intervento arrivata alla centrale operrativa del 118 a seguito di un malore, in via Varese 25.

L’uomo è stato soccorso sul posto e ricoverato all’ospedale di Legnano dove i sanitari verificano che era affetto da una grave emorragia cerebrale, che per come riferito dalla vittima, prima di perdere conoscenza, era stata causata da un’aggressione. Purtroppo però la vittima non ha fornito indicazioni sul responsabile.

L’uomo operato d’urgenza nel reparto di neurochirurgia di Legnano si è spento nella giornata di lunedì a causa dei gravi danni cerebrali riportati.

Trasmessa la comunicazione ai carabinieri della Compagnia di Saronno sono state immediatamente avviati tutti gli accertamenti utili al fine di chiarire le circostanze e individuare i responsabili dell’aggressione che ha portato alla morte il 55enne.

Diverse persone sono state ascoltate dagli inquirenti, in particolare i gestori di alcune attività commerciali presenti nei pressi del luogo dove è stato soccorso l’uomo ma al momento pare che nessuno abbia direttamente assistito all’aggressione. Trattandosi di una zona non immediatamente centrale e non coperta da immagini di videosorveglianza pubbliche o private, non sono stati recuperati elementi utili alle indagini.

L’attenzione dei carabinieri si concentra sulla rete di contatti dell’uomo e sulle frequentazioni degli ultimi periodi, l’ipotesi è che si possa essere trattato di una lite al culmine di dissidi preesistenti con soggetti al momento ignoti.

