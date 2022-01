GERENZANO – “Lieti di apprendere che dopo quasi due anni di indagini la Procura di Milano abbia chiesto l’archiviazione dell’inchiesta su una presunta turbativa d’asta per l’affidamento diretto da parte della centrale acquisti regionale Aria spa a Diasorin di una fornitura, di 500 mila kit per test sierologici per la rilevazione di anticorpi covid nell’aprile del 2020 in piena prima ondata”. Lo dichiara l’onorevole Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier. La Diasorin è azienda con sede produttiva in Italia a Gerenzano e Saluggia.

Siamo lieti di vedere che la Procura di Milano, prosegue Cecchetti, “abbia contestualizzato il momento di enorme emergenza in cui avvennero i fatti. Tutto chiarito, bene, ma non benissimo, perché restano quintalate di fango gratuitamente scagliate da sinistra, dalle opposizioni, contro la Giunta regionale lombarda condannata mediaticamente, anche da una certa parte di stampa schierata, ancora prima che si iniziassero le indagini che oggi hanno portato ad un’archiviazione della vicenda. Inutile sperare che serva di lezione, tanto non succederà“.

