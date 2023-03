x x

MILANO – “Contro la siccità servono misure non solo emergenziali, per fronteggiare un anno che si prospetta persino peggiore del già difficile 2022 – con dati preoccupanti per la Lombardia, cui mancano oltre due miliardi di metri cubi di acqua con un deficit del 60% nella risorsa idrica rispetto ai valori medi di questo periodo (lo scorso anno il deficit in questo periodo era del 57%), come ha spiegato l’assessore regionale Massimo Sertori – ma strutturali nel medio lungo termine per affrontare la crisi idrica. Il Governo, grazie alla spinta della Lega e al ministro Matteo Salvini, ha già annunciato lo stanziamento delle risorse per la progettazione di 21 dighe a livello nazionale, intanto si lavora per la desalinizzione e per il riutilizzo dell’acqua”. Lo sottolinea Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.

Prosegue Cecchetti: “Tutte misure necessarie e concrete per affrontare questa crisi idrica che per il secondo anno consecutivo sta mettendo in grande difficoltà la nostra agricoltura, la nostra produzione e in generale il nostro territorio con tutte le ovvie ricadute economiche negative”.

