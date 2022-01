SARONNO – Una persona in difficoltà, la segnalazione al 118 e quindi l’intervento di una ambulanza della Croce rossa saronnese e di una pattuglia della polizia locale: il tutto a metà di via Filippo Reina, per soccorrere un uomo di cinqant’anni. Il quale si è comunque rapidamente ripreso ed ha rifiutato l’eventuale trasporto in ospedale per ulteriori accertamenti.

L‘aspetto singolare è che il copione, questo pomeriggio, si è ripetuto per due volte: prima alle 13 e poi alle 14.15. Per l’interessato, come detto, non ci sono state serie conseguenze; e infatti i soccorritori hanno concordato alla sua richiesta di non essere portato in ospedale.

(foto archivio: precedente intervento dell’ambulanza in via Filippo Reina a Saronno)

12012022