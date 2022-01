x x

SARONNO – Tantissimi premi alla tradizionale tombolata radiofonica di Sant’Antonio, organizzata da Radiorizzonti.

Indovinelli, ventidue cinquine, tombola e tombolino; i vincitori dell’evento sono innumerevoli e di tutte le età. Non sono mancati nemmeno i premi di consolazione per le cinquine che non sono riuscite a vincere l’estrazione in caso di “pareggio”.

E’ la cartella numero 144 ad aggiudicarsi il premio per la tombola, mentre il tombolino spetta alla cartella numero 704. I premi per le cinquine estratte spettano alle cartelle 276, 789, 1703, 449, 149, 282, 571, 185, 1138, 10, 761, 302, 163, 1215, 632, 1322, 1718, 145, 328, 497, 1046, 597.

“In osservanza del protocollo di sicurezza relativo alla pandemia da Coronvirus – fanno sapere dai microfoni di Radiorizzonti – i premi per le vincite di quintine, tombola, tombolino e indovinelli si possono ritirare da lunedì 17 gennaio sino al 25 gennaio previo appuntamento telefonico, chiamando il 3331293389, muniti di proprie borse”.

Diversa, invece, la modalità di ritiro per i premi di consolazione: chi ha acquistato le cartelle presso merceria Linda e segreteria della Prepositurale, può ritirare i propri premi in merceria Linda dalle 9.30 alle 12 e dalle 16 alle 19; gli altri saranno disponibile da coloro che hanno venduto le cartelle.

Sono sessanta i numeri vincenti dei premi di consolazione: 22, 47, 66, 71, 124, 174, 211, 228, 242, 281, 291, 302, 315, 317, 385, 416, 426, 444, 453, 520, 523, 561, 569, 607, 621, 639, 676, 700, 715, 716, 723, 729, 746, 756, 762, 771, 774, 786, 807, 838, 842, 851, 915, 1017, 1027, 1095, 1105, 1122, 1146, 1170, 1184, 1189, 1213, 1226, 1265, 1286, 1292, 1299, 1303, 1315, 1319, 1336, 1337, 1422, 1451, 1457, 1459, 1504, 1516, 1557, 1578, 1604, 1618, 1664, 1673, 1714.

Si è trattato di un grande successo per la radio locale: grandissima la partecipazione del pubblico, tra cui il prevosto di Saronno, don Claudio Galimberti, ma anche don Alberto Corti e il sindaco di Rovello Porro Paolo Pavan.

(in foto: un momento della tombolata 2018)



17012022

