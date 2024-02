Città

SARONNO -“Nei giorni scorsi siamo stati ospiti di Radiorizzonti, l’emittente comunitaria saronnese,. nella trasmissione “Giorno dopo giorno” per parlare di Avis Saronno, di dono, di solidarietà, di volontariato…insomma, di noi!” Così i responsabili avisini saronnesi. Che annunciano: “Con questo primo appuntamento è nata una collaborazione che cercheremo di portare avanti nel tempo, sicuri che possa essere un valido strumento per diffondere la conoscenza della nostra realtà e i valori in cui crediamo”.

In rappresentanza di Avis Saronno negli studi di Radiorizzonti in piazza Libertà erano presenti il presidente Matteo Carugati ed il consigliere Francesco Banfi.

Per chi avesse perso la diretta, potrà riascoltarla in podcast al seguente indirizzo:

https://www.radiorizzonti.org/…/archivio/20240222.mp3

