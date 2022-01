x x

CARONNO PERTUSELLA – Dopo ventotto giorni dal rinvio a causa della neve sul campo, la Caronnese torna in campo. I rossoblù sfidano oggi alle 14.30 nel derby varesino il Città di Varese, ospiti a Masnago di una squadra che rappresenta la terza forza del campionato a un solo punto dal Chieri secondo. Un banco di prova non indifferente per i ragazzi di Manuel Scalise, che però devono dare una svolta nel 2022 per risollevarsi dai bassifondi della classifica.



Manuel Scalise: “Curioso di vedere all’opera i ragazzi”



Il tecnico della Caronnese Manuel Scalise presenta così il match di oggi al Franco Ossola: “Sono curioso di vedere all’opera i miei ragazzi dopo più di un mese. Abbiamo lavorato tanto facendo anche allenamenti di qualità. Certo, ora bisogna dare la giusta importanza ai punti e vogliamo cominciare il 2022 con il piede giusto. La lunga sosta? Rappresenta un’incognita per tutti. Il Città di Varese è un avversario ostico e forte, noi lo rispettiamo ma proveremo a ottenere il massimo”.



Gli avversari – Il Città di Varese



Terzo posto in campionato, il Città di Varese è “rinato dalle ceneri” due stagioni fa. Quando, sparito il calcio al Franco Ossola, la nuova realtà presieduta da Stefano Amirante fece ripartire il calcio biancorosso dalla terza categoria. Sul campo arrivò la vittoria del campionato, in estate la possibilità di acquisire il titolo del Busto 81 e ritrovare così la Serie D. Dopo una salvezza non semplice lo scorso anno, la svolta in questa stagione. Confermando Ezio Rossi in panchina, il tecnico torinese ha saputo dare continuità di risultati dopo la svolta dello scorso anno. Squadra pragmatica, il Città di Varese ha aggiunto giocatori importanti a livello d’esperienza come Francesco Cantatore in difesa e la coppia Di Renzo-Cappai in attacco. Quest’ultimo, però, non sarà della partita domani così come Kenneth Obinna Mamah, miglior marcatore biancorosso con 8 reti.



I convocati della Caronnese

Portieri: Angelina Matteo, Ansaldi Matteo.

Difensori: Arpino Antonio, Cattaneo Alessandro, Coghetto Francesco, Cortesi Luca Luigi, Cosentino Maurizio, De Lucca Davide, Galletti Andrea, Moretti Andrea.

Centrocampisti: Argento Giuseppe, Birolini Adriano, Cretti Mattia, Di Marco Matteo, Diatta Papa, Esposito Francesco, Putzolu Tommaso, Raso Alessio, Tunesi Mattia, Vernocchi Alessandro.

Attaccanti: Ballgjini Ergys, Boschetti Riccardo, Corno Federico, Esposito Roberto, Musazzi Gabriele, Rocco Daniele.