LAZZATE – Proficua sgambata fra Ardor Lazzate (Eccellenza) e Fbc Saronno (Promozione) che domenica pomeriggio allo stadio lazzatese di via Laratta hanno dato vita ad una combuttata amichevole, in tribuna tanto pubblico, in vista della ripresa dei rispettivi campionati. Ardor Lazzate ampiamente rimaneggiata per le tante assenze per infortuni ed acciacchi vari ma combattivo sin dall’inizio, Saronno pressochè al completo e desideroso di rimettersi subito in azione e prepararsi al meglio per la seconda parte della stagione; non c’è stato certo da annoiarsi.

La cronaca – Il risultato si sblocca subito; Bertani approfitta di un passaggio filtrante e sblocca il risultato al 3’. E poco dopo Pedrazzini ci prova da fuori area mandando di poco a lato. Mentre al 18’ è Oldani con un rasoterra colpisce il palo interno e la palla esce. Il Saronno si fa vedere per la prima volta in avanti al 27’, il tiro dal limite di Scaccabarozzi, centrale, viene alzato da un difensore e finisce fuori. Ed al 34’ il rasoterra dalla distanza di Milazzo, deviato, esce di un soffio. Subito dopo stoppa in area e tira Iacovelli, il portiere di casa respinge in tuffo. Il pari, meritato, al 42’: diagonale da sinistra di Bonizzi, portiere ribatte ma non trattiene, arriva Milazzo che insacca: 1-1.

In avvio di ripresa al primo vero affondo l’Ardor Lazzate si riporta avanti con Berberi e subito dopo Bertani realizza la personale doppietta. Al 19’ Iacovelli si presenta in area e batte il portiere lazzatese, consentendo ai biancocelesti (oggi in maglia nera) di accorciare le distanze. Al 26’ Milazzo appostato in area impegna Bozzato, subentrato a Ragone, ad una non facile deviazione ed al 30’ si prende pericoloso anche Iacovelli con un colpo di testa. Il Saronno continua a premere in cerca del pari e Milazzo al 32’ fa lo slalom in area dei locali con l’estremo difensore che si accartoccia sulla palla.

Ardor Lazzate-Fbc Saronno 3-2

ARDOR LAZZATE: Ragone (Bozzato), Sandrini, Cavalcante, Torin, Raimondo, Belotti, Bertani, Pedrazzini, Berberi, Peverelli, Oldani. All. Mastrolonardo.

FBC SARONNO: Pastore, Gibertoni, Rudi, Scaccabarozzi, Giudici, Torriani, Bonizzi, Pieri, Iacovelli, Milazzo, Ballabio. A disposizione Colombo, Bernello, Vanzulli, Maggiore, Spinelli, Girelli, Galli, De Angelis. All. Taroni.

Marcatori: 3’ pt Bertani (A), 42’ Milazzo (S), 7’ st Berberi (A), 8’ Bertani (A), 19’ Iacovelli (S).

(foto: alcune fasi del match)

23012022