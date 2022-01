x x

SARONNO – Si è tenuto venerdì il primo incontro per la costituzione del Forum Provinciale delle Associazioni Familiari di Varese.

Sono stati presenti monsignor Giuseppe Vegezzi vescovo ausiliare della Diocesi di Milano nonché vicario episcopale per la Zona Pastorale di Varese che ha ascoltato i presenti, benedetto l’incontro e si è rallegrato per l’interesse verso la famiglia, dando la sua disponibilità sia per fare crescere questo forum sia per le associazioni che vi aderiscono, nella possibilità di donare beni immobili per progetti inerenti le famiglie in difficoltà.

Giovanni Giambattista presidente regionale del Forum ha illustrato a grandi linee le attività del Forum Nazionale, Forum Regionale, Forum Provinciale e Forum Comunale raccontandoci delle esperienze molto significative riguardo all’impatto che il Forum può dare in ambito culturale, economico, politico e sociale.

Hanno partecipato all’incontro anche Francesca Botta Segreteria Provinciale delle Acli, Claudio e Anna Calabro’ Presidenti prov. dell’Anfn, Roberta Cattorini Presidente prov. Aibi, Lino Fignelli Presidente prov. Famiglie Nuove, Eugenio Rossotti Presidente prov. Famiglie per l’Accoglienza, Roberto Galbiati Presidente prov. Lega Consumatori.

Non sono mancati i saluti di Luca Raimondi vescovo ausiliare della Diocesi di Milano nonché vicario episcopale per la zona pastorale di Rho che ha ringraziato i presenti per la loro voglia di mettersi in gioco per il bene delle famiglie, specialmente delle più fragili e disagiate chiedendoci di annunciare il Vangelo della famiglia nella logica dell’accoglienza delle diversità. Già fissato il prossimo appuntamento al terzo venerdì del mese di marzo 2022 ancora in modalità online.

