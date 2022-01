x x

SARONNO – Come mai da stamattina Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai News 24 non si vedono? E’ l’effetto del refarming delle frequenze del digitale terrestre che è iniziato lo scorso 3 gennaio di Valle D’Aosta e che proseguirà man mano in tutte le regioni d’Italia.

Oggi, lunedì 24 gennaio, lo switch tocca alla Lombardia seguita il 10 febbraio dal Trentino Alto Adige.

In particolare, il refarming delle frequenze relative a questi canali avverrà, in ogni singola Regione, dal primo giorno di refarming previsto per la Regione stessa mentre il cambio delle frequenze per tutte le altre emittenti seguirà il calendario del decreto Roadmap.

Pertanto, gli utenti, ad eccezione di quelli coinvolti il primo giorno, dovranno effettuare una doppia sintonizzazione; la prima in corrispondenza del cambio di frequenze Rainella giornata sotto riportata, e una seconda in occasione del cambio frequenza delle altre emittenti.

Inoltre, sempre a partire dal 3 gennaio 2022, le trasmissioni di RaiNews 24 saranno progressivamente diffuse in alta qualità e pertanto potranno essere visibili solo da televisori e decoder in grado di supportare l’HD.

Anche in questo caso, il passaggio avverrà Regione per Regione, secondo il calendario di attivazione delle nuove frequenze stabilito dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Per continuare a vedere la programmazione di Rai News 24, sarà necessario effettuare la risintonizzazione del proprio tv o decoder compatibile con l’HD. Per verificare la compatibilità dei propri apparati, consultare la pagina dedicata.

Per tutti gli aggiornamenti relativi allo switch-off dei canali Rai si consiglia di consultare anche il portale RAI.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn