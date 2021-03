SARONNO – Sono oltre 260 i saronnesi che da da giovedì 11 marzo, data del loro debutto, si sono iscritti ai canali Telegram de ilSaronno. Tre spazi dove trovare, in tempo reale, le notizie più interessanti della giornata, gli ultimi aggiornamenti sul fronte covid e tutti gli interventi degli esponenti politici del Saronnese.

“Siamo davvero soddisfatti – spiega la direttrice Sara Giudici – della risposta dei nostri lettori a questa nuova possibilità. In tanti ci hanno fatto i complimenti, qualcuno ci ha dato anche dei suggerimenti sia sul tipo di notizie da condividere sia sulle modalità da utilizzare. Qualcuno ha persino iniziato ad usare Telegram per seguirci in quest’avventura e non possiamo che essere, come sempre, entusiasti di quest’attenzione. Vorrei dedicare qualche parola di ringraziamento anche al team de ilSaronno che ha seguito questo progetto e che si è impegnato nei test e nella valutazione delle diverse soluzioni”.

COME SI FA AD ISCRIVERSI?

Sono tre i canali attivi al momento: “C’è breaking news dove si possono trovare le notizie di cronaca e di vita cittadina su cui è importante essere aggiornati. Diciamo tutto quello che da sapere per essere saronnesi “sul pezzo”. E’ stato attivato un canale dedicato agli aggiornamenti sul fronte della lotta al covid: qui ci saranno i dati ma anche tutte le informazioni sulle vaccinazioni, su quello che si potrà fare e sui divieti in vigore per la lotta alla pandemia. “Completa il pacchetto il canale dedicato alla politica saronnese che garantirà la possibilità di avere un quadro di tutti gli interventi inerenti alla vita politica cittadina e naturalmente del comprensorio”. Come fare per iscriversi? “Semplicissimo. Basta essere iscritti a Telegram e cliccare su questo link per breaking news, su questo per covid e su questo per politica“. Ogni canale è contraddistinto da un colore: “L’abbiamo fatto, senza rinunciare al nostro amato azzurro, per permettere a tutti di trovare con rapidità il canale di loro interesse distinguendolo agli altri. Quindi abbiamo scelto il rosso per le breaking news, il viola per il covid e un grigio super partes per la politica“.