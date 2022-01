x x

SARONNO – “A causa della situazione pandemica in atto, si mantiene alto il numero di assenze del personale anche se pur in lieve riduzione rispetto alle scorse settimane” ed il lieve miglioramento della situazione consente “da oggi lunedì 24 gennaio sulle linee S2 Mariano Comense-Milano Passante-Milano Rogoredo e S1 Saronno-Milano-Lodi di ripristinare totalmente o parzialmente 18 corse”. Lo fa sapere Trenord. Che al contempo precisa: “Restano invece invariate sino a domenica 30 gennaio le altre modifiche previste dalla rimodulazione parziale già in atto. L’offerta si confermerà abbondantemente al di sopra della domanda, che è attualmente di 350 mila viaggiatori al giorno. Nelle settimane di riduzioni non si sono rilevate criticità: nessun treno ha raggiunto riempimenti oltre il livello del 80 per cento prescritto dalle disposizioni anti-covid”.

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde quotidianamente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione giornaliera. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età.

